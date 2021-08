Ultime novità di calciomercato Inter, Dzeko è ufficiale, problemi per Nandez nelle ultime ore. La formazione di Simone Inzaghi è pronta per scendere in campo per quello che sarà l’ultimo test prima dell’inizio di stagione. L’avversario è la Dinamo Kiev.

Calciomercato Inter, Dzeko è ufficiale, problemi per Nandez

La gara contro gli ucraini vedrà anche il debutto di Edin Dzeko, ex Roma, in campo. In seguito ad alcuni problemi che impedivano l’ufficialità, adesso lo bosniaco è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Manca soltanto l’annuncio, ma verrà presto diramato con le fonti ufficiali del club. Nel frattempo continua il mercato per Beppe Marotta e il suo staff. Numerosi i profili in studio, ma uno dei più quotati è Nandez del Cagliari.

Nelle ultime ore ritorna anche il Leeds sul giocatore dei sardi. L’arrivo dell’uruguaiano potrebbe saltare e metterebbe i nerazzurri a rischio, quello di trovare un profilo adatto, con le sue stesse caratteristiche. La finestra estiva è quasi agli sgoccioli. Intanto tra il giocatore e la società sarda sono nati dei problemi, tant’è che non è a disposizione del mister per scendere in campo. L’uruguaiano ha mostrato tanto interesse per la società nerazzurra. Le prossime giornate saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro. L’Inter è indubbiamente in vantaggio, ma oltre ai nerazzurri, ci sono anche Leeds e Arsenal sulle sue tracce.