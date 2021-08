A Milano è in piena attività il calciomercato Inter, prossimo colpo l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne. La società nerazzurra prova a correre ai ripari dopo l’addio a Romelu Lukaku. Mentre a Napoli il rinnovo del giocatore è ancora in alto mare, Beppe Marotta e dirigenza provano a portare “Lorenzo il Magnifico” a Milano.

L’Inter ha portato via Edin Dzeko da Roma, adesso spera di portare via da Napoli Lorenzo Insigne. Le difficoltà di intraprendere una trattativa con Correa della Lazio, l’obiettivo si è spostato anche sul napoletano. Il capitano del Napoli ancora non trova l’intesa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022 con gli azzurri. Al al momento tra lui e De Laurentiis sembra esserci molta distanza.

Insigne, valutato 30 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe anche non andare oltre i 25 milioni di euro, potrebbe non avere troppi ostacoli economici. C’è da capire se l’attaccante ha intenzione di restare nella sua amata Napoli, legata al club partenopeo o valutare nuove esperienze. Il rinnovo con il Napoli resta difficile perché il giocatore guadagna 5 milioni a stagione e DeLa ha intenzione di ridurre l’ingaggio, mentre Insigne si aspetta che aumenti. Difficile intesa, l’Inter ne potrebbe approfittare e aggiudicarsi uno dei migliori giocatori italiani, così come sottolinea oggi Corriere dello Sport. Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti dell’Italia di Roberto Mancini, vincitrice degli Euro2020.