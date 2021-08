A Torino occhi puntanti su diversi profili per ingranare con il calciomercato Juventus, spunta il centrocampista del Bayern Monaco nelle ultime ore. Si tratta del francese di origini togolesi, Corentin Tolisso.

Calciomercato Juventus, spunta il centrocampista del Bayern: Tolisso

La Vecchia Signora ha deciso di inserirsi nella concorrenza per aggiudicarsi Corentin Tolisso dei tedeschi del Bayern. Oltre alla Juve, il giocatore ha suscitato molto interesse anche da parte del Mancheste United. Mancano poche settimane alla chiusura del mercato estivo, la società piemontese prova a rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Nella lista dei desideri attuali c’è un ritorno di fiamma che questa volta potrebbe essere più semplice da raggiungere.

A differenza delle scorse stagioni, quando la Juventus ha chiesto Tolisso, il giocatore non era in vendita. Adesso è anche il Bayern a cercare un alloggio per il classe 1994, ex Lione. A dare voce all’addio del centrocampista è il quotidiano francese L’Equipe. Il 27enne partirebbe con piacere visto che la scorsa stagione non ha giocato moltissimo, cerca, quindi, nuove esperienze dove avere maggiore spazio per esprimersi. Una trattativa che potrebbe concludersi a breve, anche se nelle ultime ore il Manchester United prova a soffiare via il centrale alla Juventus. Il prezzo del giocatore non è impossibile, 10 milioni di euro la richiesta dei tedeschi. I prossimi due giorni saranno decisivi per la trattativa di un giocatore pieno di tecnica che potrebbe rivelarsi fondamentale per la Juve di Max Allegri.