Continua a muoversi con attenzione il calciomercato Roma, la richiesta di Mou per l’attacco è arrivata a Tiago Pinto e la trattativa prenderà quota sempre di più. Con l’addio vicino di Edin Dzeko, sempre di più verso l’Inter, lo Special One corre ai ripari. La richiesta del portoghese? Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, la richiesta di Mou per l’attacco è Icardi

Con l’imminente partenza di Edin Dzeko verso Milano, sponda Inter, la Roma è già alla ricerca di un nuovo Numero 9 per la prossima stagione. E secondo le informazioni che dà La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi è il prescelto di José Mourinho. A quanto pare, l’ex nerazzurro, al momento in forza al Paris Saint-Germain, è considerato il successore ideale del nazionale bosniaco come attaccante titolare. La trattativa tra la società giallorossa e Wanda Nara potrebbe iniziare in breve tempo.

La voglia di mettersi in gioco dell’attaccante argentino è tanta, ma a Parigi la competizione è tanta. Maurito rischia spesso la panchina e con l’arrivo di Messi la situazione si complica. La competizione nella zona d’attacco parigina sarà ancora più dura ed è questo che non esclude un ritorno in Italia. In Italia è molto corteggiato, l’argentino è stato accostato a Milan, Juventus, Napoli e Roma negli ultimi mesi. Tutto in discesa per la Roma e Icardi, il club francese potrebbe anche rispondere ad un prestito di due anni per far partire il giocatore. Il prezzo di Icardi infatti è alto, 40 milioni di euro, non sarebbe semplice, la Roma non è in grado di fare questo investimento.