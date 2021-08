CR7 sempre più vicino al City!

Questa ultima settimana di calciomercato potrebbe regalare le due operazioni più importanti degli ultimi 20 anni. Dopo il clamoroso trasferimento di Messi al PSG, i prossimi a cambiare casacca potrebbero essere Mbappé e CR7. Mentre Mbappé ha deciso di trasferirsi al Real Madrid (per 180 milioni di euro), CR7 ha dichiarato di voler lasciare la Juventus. I bianconeri sarebbero anche disposti a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 30 milioni (per non andare in negativo nel bilancio). Nessuna squadra, però, è disposta a elargire la cifra richiesta dalla Juve e la situazione si evolve di ora in ora. La trattativa per portare Cristiano Ronaldo al Manchester City, però, sembra essere in fase di chiusura: indennizzo minimo alla Juve e contratto faraonico al portoghese.

Mendes, agente di CR7, è volato oggi a Manchester per discutere i dettagli del contratto con la dirigenza del City. Cristiano Ronaldo al Manchester City guadagnerebbe 25 milioni di euro per due anni, con opzione sul terzo anno. La Juventus per sostituire Ronaldo avrebbe una lista con 3 nomi: Icardi, Lacazette e Aubameyang. Il preferito dei tre è l’argentino del PSG (che ha preso tempo), sullo sfondo i due calciatori dell’Arsenal. L’Arsenal che sarebbe anche disposto a cedere uno dei due ma solo innanzi a offerte irrinunciabili.