Mbappé-Real è fatta: domani l’ufficialità

L’indiscrezione che arriva dalla Spagna ha del clamoroso: domani sarà ufficiale il trasferimento di Mbappé al Real Madrid. Il francese si trasferirà nella capitale spagnola per una cifra vicina ai 200 milioni di euro. Il Real chiude, quindi, una trattativa portata avanti nelle ultime due settimane ma nata ben due anni fa. Il calciatore ha sempre dichiarato di voler giocare nel Real Madrid e il suo sogno si avvererà a breve. Proprio nell’anno in cui il PSG ha fatto man bassa sul mercato, perde il suo calciatore più talentuoso. I parigini, ora, hanno poco tempo per trovare un sostituto e i nomi in ballo sono molti. L’ipotesi Cristiano Ronaldo sarebbe quella più stuzzicante per un eventuale duo Messi-CR7 ma il portoghese sembra preferire l’Inghilterra.

L’operazione che porterà Mbappé al Real Madrid prevedrà un esborso di 170 milioni più 10 di bonus da parte delle Merengues. Il PSG aveva rifiutato tutte le proposte fino a oggi pomeriggio ma innanzi a 180 milioni non ha potuto dire di no. Mbappé, fra l’altro, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e aveva dichiarato di non voler rinnovare coi parigini.

La situazione Mbappé blocca, per ora, l’uscita di Mauro Icardi (che è stato chiesto dalla Juventus). L’attaccante argentino ha varie richieste ma ha preso tempo.