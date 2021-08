Biasin su Cristiano Ronaldo: “Mica è scemo”

Con il campionato che tra due settimane vedrà il via, i club sono ancora alla ricerca del giusto rinforzo per la propria rosa. Tra le tante squadre c’è sicuramente la Juventus che quest’anno vede il ritorno di Mister Allegri sulla panchina. Il calciomercato della Vecchia Signora fino a questo momento è stato segnato dal futuro di Cristiano Ronaldo, al centro di un tormentone in cui molti media lo vedevano via da Torino. Più di tutte, il PSG sembrava la squadra che più poteva accontentare le pretese del campione lusitano, ma alla fine l’addio improvviso di Messi al Barcellona ha cambiato i piani. Per questo motivo il futuro di CR7 è sempre più bianconero, almeno per un anno.

Biasin su Cristiano Ronaldo: “Ormai si è arreso”

Dopo un’estate con tanti pensieri e poche story, il fuoriclasse portoghese è tornato con maggior assiduità a colorare i suoi interventi su Instagram con le tinte della Juventus. Come l’ultimo, all’indomani della sconfitta con il Barcellona nel Trofeo Gamper: “Keep working”, ovvero “Continuiamo a lavorare“. Sul tormentone CR7 è intervenuto nel suo editoriale per TMW il giornalista Fabrizio Biasin. Qui ha parlato di un Cristiano Ronaldo arreso: “Il portoghese si è arreso, Messi a Parigi significa accettare di mettersi a disposizione di mister Max. Lo farà, perché non è scemo, ma per la prima volta nella sua straordinaria carriera dovrà realmente accettare (e non imporre) le scelte di chi siede in panchina. Lo farà? Sì, se è vera la premessa (non è scemo, appunto)“.

Una disamina lucida del giornalista, con un Ronaldo ormai rassegnato a restare ancora in bianconero. Molti giornali lo davano per partente e con la voglia di lasciare l’Italia, ma lo sappiamo, il calcio è strano e fino all’ultimo tutto può succedere.

Infine nel suo editoriale, ha parlato anche del calciomercato bianconero: “Anche Allegri attende la sua pedina, in questo caso a centrocampo, si chiama Locatelli. Il tempo stringe, il Sassuolo non abbassa le pretese, il grano in ballo è tanto ma… alla fine l’affare si farà (si parla di “incastri” possibili a quota 35 milioni). Ah, Allegri vuole anche Pjanic e il ritorno da Barcellona che sembrava impossibile, ora appare meno complicato (possibile prestito annuale“.