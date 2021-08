Calciomercato Juventus, la dirigenza stringe per Pjanic in attesa di Locatelli

Continua il calciomercato e continuano le trattative della Vecchia Signora. La Juventus sta cercando di rinforzare il proprio organico per tornare a dominare in Italia. Sul fronte mercato, la priorità della dirigenza resta Manuel Locatelli. ma non è detto che dal punto di vista della tempistica non si possa sbloccare più facilmente un’altra operazione già ampiamente caldeggiata: su tutti, da Massimiliano Allegri e Miralem Pjanic. Già la dirigenza bianconera sta studiando una formula potenzialmente diversa per provare a venire incontro alle esigenze del Sassuolo, ma al contempo il dg Federico Cherubini e i suoi collaboratori non smettono di monitorare la pista che conduce al bosniaco in rotta con il Barcellona. Come scritto da TuttoSport, arriveranno due centrocampisti visto che a quello di Arthur s’è aggiunto l’infortunio di Adrien Rabiot (20 giorni di stop). A tre settimane dall’inizio del campionato il reparto ha già perso due pezzi importanti, ecco perché bisogna muoversi per rimpiazzarli.

Juventus, Pjanic sempre più vicino

Sembra ormai quasi tutto pronto per il ritorno del bosniaco a Torino. Molti indizi portano alla Juventus, come il post che lo ritraeva con la maglia del Barça indosso e con uno stringato commento a corredo in italiano: “ciao“. Questo ha subito scatenato le fantasie dei tifosi sui social. La Vecchia Signora non avrebbe nulla in contrario al ritorno di colui che per 4 anni ha diretto il centrocampo dei Campioni d’Italia. Allegri ha dato il suo benestare, ma l’unica cosa che chiede la dirigenza è la riduzione dell’ingaggio da 7,5 milioni netti più bonus. Intanto il Barcellona ha confermato l’intenzione del club di liberarsi di stipendi pesanti e di giocatori in esubero, tra cui rientra anche il centrocampista. Pjanic è sul podio degli indesiderati e la Juve è pronta all’affondo, trovando il favore del giocatore, con l’Inter comunque alla finestra e pronta a garantirgli un contratto triennale.