Enrico Mentana: “Inspiegabile la vendita di Lukaku…”

Enrico Mentana si sfoga. Il giornalista è anche conosciuto per la sua forte fede nerazzurra e non condivide assolutamente una possibile vendita del belga. Ha affidato il suo pensiero ad un lungo post sul suo profilo Facebook. In particolar modo il direttore del tg de la7 chiede spiegazioni alla società sulla decisione di privarsi del forte attaccante in vista dell’imminente inizio del campionato.

Enrico Mentana: “Nessun giocatore è in grado di ricoprire il suo ruolo…”

Il giornalista, sul noto social network ha scritto: “Ci avevano spiegato che per rimettere in sesto il bilancio era necessario un sacrificio, la cessione di Hakimi, strapagato dal Paris Saint Germain. Invece non ci avevano spiegato perché se ne era andato Conte. Ora è inspiegabile la vendita di Lukaku, a 15 giorni dall’inizio del campionato. Nessun giocatore sul mercato è in grado di ricoprire lo stesso ruolo di sollevatore dell’attacco. Vuol dire arricchirsi finanziariamente e impoverirsi come valore della squadra, dovendo poi affannosamente rincorrere prime punte in svendita, che all’improvviso diventeranno costosissime”.

“Una cessione così non si fa senza aver bloccato prima un attaccante degno dei campioni d’Italia”

Enrico Mentana ha poi proseguito: “Per oltre 100 milioni una proprietà che sta in Cina, e non subisce la pressione dei tifosi, può anche pensare di vendere un Lukaku: ma allora potevamo tenere Hakimi, e comunque una cessione così non si fa senza aver prima bloccato un attaccante degno dei campioni d’Italia che devono affrontare la Champions. E per favore non cominciamo a dare colpe a Marotta, Antonello o Ausilio: loro (e Conte) Hakimi e Lukaku li avevano portati a Milano. Coi soldi di Zhang certo. Ma è la prima volta nella storia del calcio che una società dopo aver vinto il titolo nazionale vende i due giocatori decisivi nella conquista dello scudetto, e i più quotati sul mercato, e lascia andare (per lo stesso motivo?) l’allenatore che l’ha portata alla vittoria . In ogni realtà, dalla famiglia alle aziende, se uno non ce la fa più da solo, anche dopo essersi indebitato, chiede aiuto, o lo accetta”.