LIVE Lukaku-Inter: offerta monstre del Chelsea, gli sviluppi minuto per minuto

In casa Inter tiene banco il caso Lukaku. Nelle ultime ore il Chelsea si è fatto avanti per il centravanti belga, presentando ai nerazzurri un’offerta monstre. Se la squadra di Zhang dovesse accettare l’allettante proposta per Lukaku si tratterebbe di un ritorno a Londra. Infatti, il classe ’93 ha già giocato con i Blues tra il 2011 e il 2013. L’esperienza, però, è stata negativa: appena 15 presenze e 0 gol. La trattativa è entrata nel vivo, il futuro del numero nove è tutto da scrivere.

3 agosto – il Chelsea è tornato alla carica per Lukaku. Ieri, l’Inter aveva rifiutato l’offerta blues di 100 milioni più il cartellino del laterale sinistro Marcos Alonso (valutato 15 milioni). Il Chelsea a breve, forse già oggi, formulerà una nuova offerta: 130 milioni cash. A Lukaku, invece, il club di Abramovich è pronto a garantire un ingaggio di base fissa da 12-13 milioni, che con i bonus arriverà a toccare i 15, cifra ben superiore rispetto agli 8,5 che gli spettano in questa stagione a Milano.

In caso di cessione di Lukaku al Chelsea, sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Più defilate, invece, le idee Dzeko e Correa.