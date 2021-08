Inter, per l’attacco spunta il nome di Jovic

Non solo Dzeko: con ogni probabilità l’Inter scandaglierà ulteriormente il mercato per trovare profili adatti alla difficile sostituzione di Romelu Lukaku, l’attaccante principe del diciannovesimo scudetto appena volato a Londra per tornare al Chelsea campione d’Europa. La vendita del centravanti belga ha portato in dote 115 milioni cash nelle casse nerazzurre, una parte dei quali dovrà senz’altro essere reinvestita per portare a Milano un attaccante. E mentre ballano nomi come Insigne, Zapata, Belotti, Correa, sullo sfondo appare un outsider: Luka Jovic, attaccante sensazionale nell’Eintracht Francoforte e caduto in disgrazia nella fin qui infelice esperienza al Real Madrid, che spese ben 63 milioni per portarlo in Spagna nell’estate 2019. L’attaccante è inevitabilmente finito nella lista dei partenti della Casa Blanca.

Considerando che il club madrileno vorrebbe cederlo a tutti i costi, all’Inter potrebbero bastare anche 30-35 milioni per portare l’attaccante serbo in nerazzurro. Il Real limiterebbe in questo modo l’inevitabile minusvalenza. Da valutare anche la possibilità di formule come il prestito con diritto/obbligo di riscatto.

A Milano, Jovic troverebbe l’occasione ideale per provare a rilanciarsi senza perdere la possibilità di disputare competizioni come la Champions League. Nel suo biennio madrileno, Jovic ha totalizzato 32 presenze mettendo a segno soltanto due reti e vagando spesso tra panchina e tribuna.

Al momento, comunque, la dirigenza nerazzurra valuta comunque Jovic come una scelta secondaria. Si aspettano prima gli sviluppi delle trattative per Correa, Zapata e il nome nuovo Insigne. Questi ultimi sono considerati obiettivi primari dalla società meneghina per affrontare la delicatissima fase post-Lukaku.