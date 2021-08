Juventus-Pjanic, strategia trovata per il rientro dell’ex regista bianconero

A Torino la voglia di un Pjanic-bis è tanta. Non si arresta la dirigenza piemontese verso la ricerca della strategia giusta. L’ex bianconero, andato al Barcellona, in cambio di Arthur, è nei progetti di Max Allegri e il suo rientro alla Continassa. La strategia sembra essere stata messa a punto, il ritorno dello bosniaco è più vicino che mai.

Juventus-Pjanic: ritorno vicino per l’ex regista bianconero

Fino ad oggi la Juventus è riuscita a fare il mercato che voleva; sono arrivati Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Paulo Dybala è tornato in forma e si appresta ad essere uno dei protagonisti della stagione che prenderà il via il 21 agosto 2021. Anche se a Torino resta il dubbio di Cristiano Ronaldo, non è ancora certa la sua permanenza in bianconero, il mercato della Vecchia Signora continua. La verità è che la rosa bianconera necessiterebbe infatti di almeno un altro rinforzo a centrocampo.

Il ruolo scoperto è stato individuato in Miralem Pjanic. Il regista bosniaco è dichiaratamente fuori dal progetto al Barcellona, in realtà già dalla scorsa stagione. Per questo motivo potrebbe andare via gratis o quasi anche in prestito biennale. Intanto i frequenti contatti tra la dirigenza del club con Andrea Agnelli alla presidenza e il suo agente Fali Ramadani hanno portato alla conclusione che pur di tornare a Torino potrebbe anche ridursi l’ingaggio. Insomma, è proprio amore tra Juventus-Pjanic.

Adesso non resta che fare posto nell’organico, con Pjanic in entrata, potrebbero uscire Aaron Ramsey e/o McKennie. Così come annuncia il Corriere dello Sport, l’americano è molto quotato sul mercato, la Juventus potrebbe dirgli addio pur di avere un giocatore di esperienza come il 31enne di origine bosniaca. Inoltre McKennie aiuterebbe anche a fare cassa, il suo valore è oltre i 30 milioni di euro.