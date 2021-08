Juventus, pronto lo scambio con il Bayern Monaco: finale mercato infuocato

Nemmeno finite le visite e gli annunci di Manuel Locatelli e Kaio Jorge, che a Torino già si pensa al prossimo colpo. Un finale di mercato infuocato quello dei bianconeri; alla Juventus pronto lo scambio con il Bayern Monaco.

Juventus, pronto lo scambio con il Bayern Monaco

Un movimento di mercato inaspettato quello che potrebbe essere messo in atto tra bianconeri e tedeschi. Il Bayern Monaco non ha dimenticato Danilo per sostenere il suo terzino destro. E il campione di Bundesliga è disposto a offrire un tassello alla Juventus. Nello specifico si tratta del centrocampista francese Corentin Tolisso.

Danilo per Tolisso potrebbe dare forma a un interessante scambio prima della conclusione del mercato estivo ancora in corso. D’altronde, ai grandi problemi ci sono sempre grandi rimedi. La mancanza di margine economico di quasi tutti i club di calcio, ha fatto sì che entrambe le squadre potessero trovare un rimedio per migliorare il proprio organico a disposizione.

Mentre il Bayern non ha intenzione di investire grosse cifre e la Vecchia Signora che vuole ridurre al minimo le spese, l’affare a breve potrebbe prendere quota. I tedeschi hanno nel mirino il brasiliano da tanto tempo, questa potrebbe essere l’occasione giusta, inserendo Tolisso nella trattativa che allo stesso tempo fa gola ai bianconeri da un po’. Nei prossimi giorni verranno valutati tutti i punti al riguardo, perché Danilo, con la sua esperienza e qualità darebbe valore ovunque, perderlo non è semplice. Resta poi da capire come vorrà gestire la cosa anche il mister dei bianconeri, Max Allegri.