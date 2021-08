Inter: oltre a Zapata salta anche l’altro attaccante?

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi. Il 4-0 interno rifilato al Genoa ha messo in mostra le qualità dei neroazzurri, sia a livello tattico che tecnico. Hanno convinto tutti i reparti: difesa granitica, centrocampo solido e Dzeko in spolvero. Il bosniaco mancava l’appuntamento col gol da gennaio con la casacca della Roma, a Milano le cose sembrano essere diverse. Ma Inzaghi ha bisogno di un’altra punta. Saltato Zapata (per prezzo e infortunio), le alternative restano Correa e Scamacca. Definitivamente sfumata anche la pista Keita, che in questi giorni firmerà col Valencia.

Keita era anche nella lista dei desideri di Inzaghi, che lo ha già allenato, ma alla fine il camerunense ha deciso per il Valencia. L’Inter aveva deciso di non portare avanti la trattativa col suo agente, Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku. Attualmente a Milano sembra aver preso piede Mino Raiola e, infatti, uno dei suoi assistiti potrebbe arriva all’Inter last minute: Moise Kean. L’ex juventino, di proprietà dell’Everton, potrebbe arrivare in prestito nelle ultime giornate di campionato.

Raiola è, fra gli altri, l’agente di De Vrij, Dumfries (appena arrivato) e Pinamonti. Quest’ultimo è in uscita e su di lui ci sono Verona, Empoli (che sembrava quella in vantaggio fino alla settimana scorsa) e Cagliari. Con i sardi si potrebbe anche imbastire una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe anche Nahitan Nandez, promesso sposo neroazzurro.