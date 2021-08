La rabbia dei tifosi neroazzurri contro l’agente di Lukaku!

Estate infuocata a Milano sponda neroazzurra. La cessione di Lukaku al Chelsea è imminente sulla base di 115 milioni di euro, senza alcuna contropartita. Cessione che arriva dopo l’addio di Antonio Conte e la dolorosissima cessione di Hakimi al PSG. Il marocchino era stato indicato come unico sacrificio per risanare le casse, ma non è stato così. La società neroazzurra, però, deve fare i calcoli con la tifoseria, molto indignata dalla cosa. Molti gli striscioni e le dimostrazioni di sdegno avanti alla sede di Suning, rinominata nelle ultime ore Solding. La rabbia si “sposta” ora sui social e nello specifico nei confronti di Federico Pastorello, agente del belga.

Sotto all’ultima foto di Lukaku postata su Instagram (col belga su una terrazza di Milano), i commenti dei tifosi sono moltissimi. Gli chiedevano di restare all’Inter. Fra i commenti c’era anche uno di Federico Pastorello, l’agente di Big Rom. Al commento dell’agente sono state moltissime le reazioni di sdegno dei neroazzurri con l’agente che ha risposto così: “Grazie per queste tue parole – la risposta in un commento su Instagram -. Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni molto presto, comunque vada a finire”.

Per il belga, nel frattempo, pronto un quinquennale a 12 milioni di euro, bonus compresi. Ora, però, Zhang, dovrà avere il coraggio di esporsi coi tifosi e dare una risposta seria. La tifoseria spinge per #Suningout e chiede la cessione della società. In bilico anche le posizioni di Marotta e Ausilio che potrebbero lasciare. Da tenere sott’occhio anche la situazione legata a mister Inzaghi e ai vari big Barella, Brozovic, Lautaro e De Vrij su tutti.