Koopmainers-Atalanta, tira e molla con l’AZ per il cartellino

Per completare la rosa, i nerazzurri stanno puntando su Koopmainers. L’Atalanta non molla la presa nei confronti dell’olandese, essendo ritenuto da tutti come il profilo per il ruolo di vice-De Roon (una posizione assai fondamentale sul piano tecnico). Nonostante le intenzioni dell’olandese siano abbastanza chiare (mettendo in primo piano la Dea rispetto a Napoli e Roma), da un punto di vista pratico è un altro paio di maniche: specialmente da un punto di vista economico. Qual è la situazione riguardante la trattativa Koopmainers-Atalanta? Ecco cosa risulta in questo momento tra la squadra olandese e la società bergamasca.

Koopmainers-Atalanta: ecco la situazione attuale (tra tira e molla sul cartellino)

Tra l’offerta dell’Atalanta e le intenzioni dell’AZ, c’è una distanza pari a 3 milioni: i nerazzurri hanno proposto 17 milioni di euro (più bonus), la squadra proprietaria del cartellino dello stesso Koopmainers ne pretende 20 senza tanti giri di parole. La situazione sembra un vero e proprio tira e molla, rischiando di far saltare tutto. Certo, tale stallo ha portato i bergamaschi ad interessarsi a Pobega, ma dall’altra parte c’è soltanto da attendere: quella pazienza che potrebbe portare l’AZ ad accettare la proposta nerazzurra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.