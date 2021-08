Lazio, Correa è vicino all’addio: la destinazione dell’argentino

Non solo un mercato poco entusiasmante quello della Lazio, Correa è vicino all’addio. Il patron biancoceleste, Lotito, pensa anche a fare cassa. Settimana decisiva per la partenza dell’attaccante.

Lazio, Correa è vicino all’addio

Il centravanti 27enne della Lazio, a questo punto del mercato estivo, ha due opzioni: restare in biancoceleste, e annullare l’idea di nuove esperienze, o fare di tutto per andare altrove. Lo stesso giocatore aveva espresso alla società di voler partire. Lotito sta provando a piazzarlo già da tempo, al giocatore si sono interessate diverse società italiane: soprattutto Inter e Juventus. L’interesse della Juve si è poi diretta verso altri giocatori. Restano i nerazzurri.

L’uscita di Joaquin farebbe fare cassa alla società, aiutando Tare ai nuovi acquisti. Il club laziale ha intenzione di incassare almeno 30 milioni con la cessione dell’argentino. L’Inter resta alla finestra, Simone Inzaghi conosce bene il suo ex giocatore e avrebbe modo di inserirlo nel proprio progetto, a differenza di Sarri. Non solo Inter, ci sono anche squadre di Premier League, come il Tottenham, l’Arsenal, il Leicester, l’Everton e il West Ham. Sondaggi, niente affondi sicuri. Intanto mancano soltanto pochi giorni dall’inizio della stagione 2021/22, la questione non è ancora risolta. Sarri non ha intenzione di trattenere in rosa un giocatore che non sarebbe soddisfatto, Tare e Lotito sperano sia la settimana decisiva per definire il suo futuro.