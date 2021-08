L’Inter ci prova, obiettivo Luca Jovic: i dettagli

Il rush finale di mercato estivo 2021 potrebbe portare in nerazzurro un grande affare. L’Inter ci prova, obiettivo Luca Jovic per l’attacco. Il Real Madrid potrebbe far partire il serbo senza troppe riserve. Marotta e staff a lavoro.

L’Inter ci prova: obiettivo Luca Jovic

Non solo Edin Dzeko, a Simone Inzaghi serve un attaccante che possa essere il vero erede di Romelu Lukaku davanti e finalmente sembrerebbe essere pronto ad arrivare. Carlo Ancelotti non avrà spazio per il 23enne nel suo Real Madrid. D’altra parte c’è anche la pecca che Jovic non abbia saputo offrire la sua versione migliore dal suo sbarco nella capitale spagnola. Sfortunatamente per i loro interessi, le loro prestazioni sono state lungi dall’essere considerate ottimali o soddisfacenti.

A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca. I nerazzurri, saliti al trono della Serie A , sarebbero felicissimi dell’opportunità di ospitare l’attaccante serbo. Certo, le condizioni poste dall’ente lombardo non riescono a soddisfare per ora le pretese degli spagnoli. E’ risaputo che l’Inter non è in un momento economico facile. La proposta del club lombardo è di 3 milioni di euro per ottenere il prestito. Il club delle Merengues avrebbe intenzione di chiudere definitivamente con Jovic, quindi una cessione definitiva. A Milano si prepara l’assalto finale per portare la giovane promessa nell’organico di Inzaghi. Jovic è una punta centrale di qualità; molto duttile: può essere impiegato come ala, sia sul lato sinistro che quello destro. L’ex Eintracht Francoforte è veloce e forte fisicamente.