Il gol – annullato – che non basta

Il futuro di CR7 sarà deciso nella prossima settimana. Il 31 agosto scade la sessione di mercato e entro quella data si saprà in quale squadra giocherà il portoghese. Cristiano Ronaldo vorrebbe andare via dalla Juventus e lo testimonia anche la panchina contro l’Udinese. Proprio contro l’Udinese, Ronaldo si è seduto in panchina (per poi subentrare) e la scelta è risultata molto strana. Le voci delle ultime settimane vedono Ronaldo via da Torino e accostato a molte società: Manchester City, Manchester United, PSG e Real Madrid.

Ronaldo, autore anche del gol del potenziale 2-3 contro l’Udinese (annullato per fuorigioco millimetrico), ha manifestato il suo malcontento ed è alla ricerca di una squadra. La Juventus non vorrebbe privarsi del portoghese ma, in caso di offerta, potrebbe lasciarlo partire. Nedved ha anche confermato la volontà di trattenerlo a Torino ““Ronaldo resterà assolutamente alla Juve Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono, la scelta di stare fuori è stata condivisa col giocatore. Le sue condizioni non sono al top in questo momento e il mister deve mettere in campo la formazione migliore. Anche il campione d’Europa Chiellini è in panchina”. Pavel Nedved prova, quindi, a calmare le acque ma è palese che a Torino qualcosa non va. E oggi più che mai CR7 è lontano dalla Juventus.