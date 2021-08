Mercato Roma, pronto uno scambio a centrocampo con Villar? A meno di tre giorni dalla fine del calciomercato, continua la ricerca da parte della dirigenza della Roma di nuovi assetti da inserire nella rosa di Jousè Mourinho, volti a rinforzare la squadra prima della chiusura. In particolare sono due gli elementi sui quali la società starebbe puntando per concludere la campagna di rafforzamento. Ecco di chi si tratta.

Mercato Roma, scambio a centrocampo: in ballo c’è la permanenza di Villar

Il tecnico ex Manchester United spinge ancora per ottenere un altro giocatore in grado di rafforzare il pacchetto di centrali difensivi. Tuttavia la priorità sembra essere ancora l’acquisto di un nuovo centrocampista che possa affiancare Jordan Veretout. Sono tanti i nomi finiti nel taccuino del direttore sportivo Tiago Pinto. Nel frattempo, il dirigente portoghese ha fatto un tentativo per valutare nuove piste, anche se non è ancora affatto facile portare a compimento l’affare.

Mercato Roma, ecco chi è il possibile giocatore in arrivo. L’obiettivo di cui vi abbiamo parlato sopra, è Hector Herrera. L’esperto mediano messicano sarebbe decisamente meno costoso rispetto ad altri obiettivi per la mediana. A questo va anche aggiunto che l’Atletico Madrid lo ritiene un rincalzo e lo cederebbe volentieri. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, i due club potrebbero imbastire uno scambio a centrocampo che porterebbe Gonzalo Villar alla corte di Simeone, ed appunto Herrera a quella di Mourinho. Tuttavia non c’è grande ottimismo da entrambe le parti sul buon estivo della trattativa.