Problemi al Milan, guai per Pioli, infortunio per Kessie nelle scorse ore. A quanto pare si è verificata una lesione al flessore. Dopo l’allenamento del giovedì Kessie ha accusato dolore e gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al flessore che dovrà essere indagata ancora più a fondo. L’inizio di stagione per il Milan, sembra in salita, ai box c’è già Zlatan Ibrahimovic.

Milan, guai per Pioli: infortunio per Kessie

Al momento però non si ha ancora certezza sul tipo di lesione, ovvero di che grado sia, di conseguenza bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per cimentarsi in previsioni sui tempi di recupero. Ma generalmente, per questo tipo di infortunio, si teme uno stop non indifferente. In attesa di nuove rivalutazioni cliniche, i tempi di recupero si aggirano intorno a un mese di riposo e di lontananza dai campi di gioco.

L’ivoriano non dovrebbe farcela per l’inizio della nuova stagione 2021/22, saltando le prime due gare. Il Milan giocherà la sua prima giornata di campionato il prossimo 23 agosto contro la Sampdoria e il 29 agosto contro il Cagliari. Intanto l’allenatore Stefano Pioli potrà contare su due alternative: Pobega e Tonali. Pobega, che potrebbe uscire dal Milan, potrebbe spingere la società verso l’acquisto di un nuovo giocatore in mediana.