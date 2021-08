Nainggolan-Inter: storia al capolinea

Nainggolan-Inter: stavolta è davvero finita. Dopo 3 anni travagliati caratterizzati dagli infortuni e dalla discontinuità del giocatore, le parti hanno deciso di porre fine ad un rapporto che non è mai decollato. Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro tra gli agenti del belga e gli emissari della società nerazzurra. Al meeting era presente lo stesso centrocampista

Nainggolan riceve 1,5 milioni di buonuscita

Il procuratore di Nainggolan e i rappresentanti dell’Inter si sono accordati per la risoluzione anticipata del contratto. Radja dal club di proprietà degli Zhang riceverà 1,5 milioni di euro a titolo di buonuscita. Adesso il Ninja è libero di accasarsi dove riterrà più opportuno. Per lui, stando agli ultimi rumors, si profila un ritorno in terra sarda al Cagliari, dove è esploso prima di approdare alla Roma nel 2014, e dove ha disputato gli ultimi mesi della stagione appena conclusasi. Ad Appiano Gentile non è mai riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, nonostante l’ enorme valore sia tecnico che monetario (l’Inter lo prelevò per una cifra intorno ai 38 milioni di €: 25 in contanti più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon). I nerazzurri si liberano così anticipatamente di un ingaggio pesante da pagare, considerando le difficoltà economiche che li hanno portati a vendere due pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku.