Inter, Radja Nainggolan in trattativa: ultime da Cagliari

Inter – Radja Nainggolan è un calciatore belga e centrocampista nerazzurro, in prestito al Cagliari. Dopo gli ultimi 6 mesi trascorsi in Sardegna, esprime le sue volontà di rimanere in tale posizione e la società nerazzurra è d’accordo con lui. Ieri è iniziata ufficialmente la stagione 2021/22 per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono ritrovati alla Pinetina dopo le vacanze per la prima sessione di allenamenti. Qual’è l’unico ostacolo che divide il giocatore dalla ‘sua’ squadra? Scopriamolo.

Inter, Radja Nainggolan: la posizione del giocatore

Qual’è l’ostacolo per Radja Nainggolan? Il motivo principale sono le modalità di contratto con i nerazzurri, il centrocampista belga non ha intenzione di rescindere senza percepire una notevole buonuscita. All’interno della società nerazzurra guadagna 4 milioni, con 1 anno di contratto. In casa Cagliari andrebbe a prendere 2/2,5 milioni per 3 anni.

Casa Cagliari

Durante un’intervista a Inter News, la posizione del Cagliari viene espressa dal DS Capozzucca: “Il discorso si vede che non si sviluppa e quindi c’è poco da dire. Il problema è vedere se si sblocca la situazione Nainggolan. Qualora non fosse così, sono sicuro che Radja, che è un giocatore davvero importante, non avrà problemi a trovare altre soluzioni“. Il Cagliari non pagherà il cartellino di Nainggolan. L’ingaggio molto alto mette in difficoltà le casse del Cagliari, soprattutto a seguito della crisi da Covid-19. In sostanza, Nainggolan non potrà trasferirsi in Sardegna se l’Inter non pagherà la buonuscita.

Casa Inter

L’Inter dal suo canto si è dimostrata determinata e rigida su tale questione: non andrà incontro alle richieste del belga. E’ chiaro che la società al momento non vuole rischiare di dover pagare uno stipendio a un giocatore che non rientra nei piani futuri, soprattutto che non ‘rimane’ volentieri. Quale sarà la soluzione? Si dovrà attendere per una soluzione finale, vantaggiosa per entrambe le parti, soprattutto economicamente.