Inter, ci siamo quasi per il calciatore uruguaiano!

Il calciomercato sta entrando nella fase più calda. Le big, ad oggi, sono quasi tutte ferme e i movimenti importanti sono stati solo in uscita (Hakimi al Psg e Romero quasi fatta al Tottenham). Proprio per sostituire il marocchino l’Inter sta trattando vari nomi. Su tutti: Bellerin, Dumfries e Nandez. Proprio quest’ultimo sembrerebbe aver comunicato al Cagliari la sua volontà di trasferirsi a Milano quanto prima possibile, e i buoni rapporti fra le due società potrebbero favorire la cosa. Il binomio Nandez Inter si fa sempre più reale.

Nandez Inter: ci siamo

Il calciatore è tornato dall’Uruguay ed è atterrato a Milano con un volo Montevideo-Madrid-Milano. E a Milano potrebbe proprio restarci. L’offerta dell’Inter di 2 milioni per il prestito più 20 per il riscatto non convince il Cagliari, ad oggi. I sardi ne chiedono 4 per il prestito e 25 per il riscatto, avvicinandosi ai 30, i neroazzurri ne offrono 22. Probabile un incontro a metà strada, sui 25 milioni. Nandez era stato anche contattato dal Leeds che era disposto a pagare la clausola di 36 milioni di euro, ma il calciatore ha rifiutato la corte degli inglesi. Il suo futuro lo vede solo in neroazzurro.

Ma Nandez Inter potrebbe essere solo una delle trattative dei neroazzurri. Marotta e Ausilio stanno trattando anche Dumfries (in rottura al PSV) e con Raiola che spinge per il trasferimento a Milano. Per l’olandese ci vorrebbe una cifra fra i 15 e i 25 milioni. Il problema è legato alla modalità: l’Inter vorrebbe prelevarlo in prestito con obbligo, gli olandesi lo vogliono cedere a titolo definitivo. Sul fronte uscite, ad oggi, non si registra nessuna novità con i vari Lazaro, Nainggolan e Vidal in uscita ma senza offerte. O meglio, per il belga c’è la certezza dell’approdo al Cagliari ma è tutto legato all’affare Nandez.