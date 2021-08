Roma, il dilemma è tra Anguissa e Zagaria: ultime di mercato

La società dei Friedkin continua a cercare rinforzi e, nel finale di mercato, a Roma, il dilemma è tra Anguissa e Zakaria. Per completare l’organico a José Mourinho è necessario trovare qualche rinforzo a centrocampo. Gli ultimi due nomi rimasti in lista, prima della chiusura del mercato estivo, sono Anguissa e Zakaria.

Roma, il dilemma è tra Anguissa e Zakaria

Mancano soltanto 5 giorni alla chiusura definitiva di questo mercato estivo 2021. Poi i giochi saranno fatti e sarà necessario attendere per poter portare nuovi rinforzi in rosa. La Roma prova a chiudere alla grande questa sessione e Tiago Pinto è a lavoro per accontentare lo Special One. Al tecnico portoghese farebbe comodo un centrocampista duttile, forte e capace di gestire la zona tra centrocampo e difesa. L’idea iniziale era Xhaka, il quale poi ha rinnovato con la sua società.

Al momento il dilemma è tra Anguissa e Zakaria. Lo svizzero è in forza al Borussia Monchengladbach, il quale chiede sui 20 milioni di euro, ma la Roma può arrivare al massimo a 15. Situazione complicata, ma non impossibile. Il direttore generale ha avuto diversi contatti con il manager di Zambo Anguissa, camerunese di 25 anni del Fulham. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha chiesto la cessione. La società inglese ha fissato il prezzo: 20 milioni. Quindi analoga situazione come per Zakaria. Adesso resta da capire con quale società si riuscirà a trovare l’intesa giusta. Per caratteristiche piacciono entrambi al tecnico giallorosso e risultano essere adatti alle proprie esigenze.