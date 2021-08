Non si arresta il mercato della Roma, sulle orme del mediano dello Sporting Lisbona nelle ultime ore. Si cerca la trattativa con i portoghesi adesso che l’affare Abraham è stato concluso con successo.

Roma, sulle orme del mediano dello Sporting Lisbona: Palhinha

José Mourinho ha intenzione di incorporare quanti più profili interessanti possibili nel proprio organico. Per questo i giallorossi cercheranno di sfruttare le occasioni nel rettilineo finale del mercato estivo 2021. E sembra che abbiano trovato una nuova alternativa per il cuore del centrocampo.

Joao Palhinha è un centrocampista portoghese in forza ai campioni in carica del Portogallo, lo Sporting Lisbona. Gioca anche nella Nazionale portoghese. Di ruolo mediano, si fa da sempre notare soprattutto per l’abilità nel gioco aereo e per la sua fisicità. Joao, classe 1995, ha militato sempre in squadre della sua Nazione di origine. La Roma potrebbe essere la squadre che gli farebbe fare il salto di qualità. Molto apprezzato in tutta Europa, lo Special One spera di portarlo in capitale.

L’indiscrezione di Pahinha verso la Roma è stata lanciata da TeleRadioStereo. La notizia aggiunge anche che per i giallorossi, guidati da Tiago Pinto sul mercato, non avranno poche difficoltà per la trattativa. Anzitutto sarà necessario capire il tipo di contratto, il valore di mercato del giocatore ammonterebbe a ben 40 milioni di euro, non solo, il centrocampista è nel mirino anche di Tottenham Hotspur, Siviglia e Atlético de Madrid.