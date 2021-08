Clamoroso Juve: Ronaldo via?

Da Torino arriva una notizia clamorosa: Ronaldo avrebbe chiesto la cessione. I bianconeri lo cederebbero anche ma, a oggi, non c’è alcuna offerta. La richiesta della Juventus è di circa 30 milioni di euro. Il portoghese ha chiesto di non essere schierato in campo oggi contro l’Udinese. I problemi, quindi, per Allegri, sono appena iniziati. Per la prima giornata di campionato Cristiano Ronaldo sarà in panchina.

Il numero 7 bianconero è stato accostato nelle ultime settimane a molte società. In primis il PSG – società che non pare avere alcun tipo di limite sia riguardo gli ingaggi che gli acquisti – che sarebbe disposto a prenderlo da subito. Il problema riguarderebbe, però, la collocazione in campo di Cristiano. Con Messi, Mbappé, Neymar, Icardi, e Di Maria, aggiungere un altro calciatore offensivo per i parigini potrebbe essere un problema. D’altro canto, però, riunirebbero gli “eterni rivali” Messi e Ronaldo. Oltre alla suggestione PSG, Ronaldo è stato anche accostato alle due squadre di Manchester: United e City. Per i Red Devils sarebbe un gradito ritorno e ci sarebbe anche il benestare del calciatore. Al City, invece, è stato chiesto da Guardiola come alternativa a Harry Kane (quest’oggi subentrato nella vittoria esterna contro il Wolves per 1-0).

Nel frattempo la situazione a Torino si fa sempre più delicata, coi bianconeri che avrebbero anche pochissimo tempo per sostituirlo. Oggi, vista la panchina di Ronaldo, Bernardeschi dovrebbe essere titolare.