Bomba di mercato, la Juventus piomba sul centrocampista del Napoli

Un inizio di campionato non facile per la Juventus di Allegri che ha collezionato due punti nelle prime quattro gare. Ora la musica sembra essere cambiata e pian piano i bianconeri stanno rialzando la testa, trovandosi in settima posizione con 11 punti. Certamente non la posizione ottimale per la squadra che in lungo e in largo ha comandato la classifica italiana. Gli ex campioni d’Italia si trovano a -10 dalla vetta guidata dal Napoli, ancora imbattuto da 7 giornate. La squadra di Spalletti si candida a vera protagonista della stagione. Proprio da Napoli potrebbe arrivare un rinforzo per la Juventus a centrocampo, ovvero Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz alla Juventus, decide De Laurentiis

La Vecchia Signora è sempre alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Dopo l’acquisto di Locatelli, la dirigenza bianconera sta costantemente sondando il terreno per nuovi innesti, in un reparto che fatica ad andare avanti. Per questo motivo la Juventus potrebbe fare un tentativo per Fabian Ruiz. Giocatore classe 1996 del Napoli e della nazionale spagnola, Fabian è uno dei pilastri del centrocampo partenopeo. A riportare la notizia è “Calciomercatonews.com” e dice che i bianconeri avrebbero intenzione di offrire 20 milioni di euro ai partenopei per il cartellino del centrocampista. Conoscendo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, sicuramente la cifra arrivata da Torino potrebbe comunque ritenere inadeguata. In quel caso, la Juve aspetterebbe fino al 2023, data di scadenza del contratto di Fabian, e andrebbe a concretizzare il colpo a parametro zero, offrendo al ragazzo un ingaggio decisamente più alto di quello percepito al Napoli.

Intanto lo spagnolo con il Napoli ha siglato le 100 gare giocate. “100 partite con questa maglia. Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e darò tutto per il Napoli!“. Con questo post sul suo profilo Twitter Fabian Ruiz ha festeggiato la 100esima presenza con la maglia del Napoli, arrivata nella vittoria 2-1 in casa della Fiorentina. Per lo spagnolo, in azzurro dal 2018, 2 reti in 7 presenze in questo inizio di stagione.