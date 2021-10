Milan-Mirante, accordo raggiunto: oggi visite mediche e firma del contratto

Sono state effettuate questa mattina le visite mediche per il nuovo acquisto del Milan che – dato l’infortunio del portiere Mike Maignan – è corso ai ripari trovando l’accordo con lo svincolato Antonio Mirante. Il portiere francese infatti, nonostante non siano ancora chiari i tempi di recupero, potrebbe ritornare a difendere i pali rossoneri tra un mese circa, motivo per cui, visti gli impegni tra campionato e Champions League, la dirigenza milanista ha contattato l’ex portiere del Roma come sostituto, pronto ad alternarsi con Tatarusanu.

Milan, con Mirante e Tatarusanu i rossoneri corrono ai ripari

Nella serata di martedì – riferisce Sky Sport – Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno incontrato Mirante con il suo entourage per trovare un’intesa tra le parti, raggiunta sulla base di un accordo fino al 2022 con probabile opzione di rinnovo. Subito dopo le visite mediche, previste nella giornata di oggi, il portiere potrà firmare il contratto che lo legherà alla società rossonera fino a giugno.

Oltre all’ex Roma e Bologna, il Milan avrà a disposizione anche Tatarusanu e, nonostante molti tifosi rossoneri si siano chiesti come verranno gestiti entrambi i portieri, gli impegni tra campionato e Champions League, confermano come la presenza di entrambi risulti necessaria per il club milanista. Da non dimenticare inoltre l’infortunio di Plizzari, rimediato lo scorso settembre, che costringerà ancora per quale settimana il classe 2000 a rimanere ai box.