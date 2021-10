Vlahovic, Sconcerti punge: “Stato già ingaggiato. La Juve su di lui”

La Fiorentina in casa ha un vero e proprio gioiello di nome Vlahovic. Il serbo è corteggiato da tutta Europa, specialmente ora che si è diffusa la notizia del suo mancato rinnovo con il club Viola. Rapporto spezzato dalla nota con cui il presidente gigliato Rocco Commisso ha annunciato il rifiuto del bomber di prolungare il suo contratto, in scadenza nel giugno 2023. Il robusto aumento di stipendio messo sul tavolo dell’attaccante “lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club, ma nonostante i nostri sforzi la proposta di rinnovo non è stata accettata“, recita il comunicato diffuso martedì. Intanto i tifosi sono arrabbiati con lui e invocano a grande voce che non giochi,

Quale la squadra più vicina a Vlahovic?

Il suo futuro è ancora incerto, ma sicuramente andrà via da Firenze, a meno di clamorosi colpi di scena. Chi ha parlato dell’attaccante serbo è stato Mario Sconcerti. A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore ed ecco le sue parole: “Io credo che sia stato già ingaggiato, mi risulta che la Juventus sia sulle sue tracce e che fosse la prima richiesta di Allegri. Credo che Commisso voglia evitare di darlo alla Juventus. Non si può andare a cercare l’amore di un altro finché è sposato. Si può fare tutto ma con i tempi giusti, quello che sta succedendo non è legale. C’è un danno che fai all’avversario, è concorrenza sleale“.

Intanto la Viola è alla ricerca del sostituto, due sono i nomi forti: Berardi e Borja Mayoral. Il primo da tempo cerca di lasciare il Sassuolo, il secondo è stato messo ai margini da Mourinho. Sono solamente due le presenze, da subentrato finora. Per questo motivo lo spagnolo accetterebbe volentieri la chiamata della Fiorentina, anche a prescindere dal destino di Vlahovic.