Fiorentina, scoppia la polemica: “Vlahovic si deve fare 21 mesi di tribuna”

La Fiorentina in casa ha un vero e proprio gioiello di nome Vlahovic. Il serbo è corteggiato da tutta Europa, specialmente ora che si è diffusa la notizia del suo mancato rinnovo con il club Viola. Rapporto spezzato dalla nota con cui il presidente gigliato Rocco Commisso ha annunciato il rifiuto del bomber di prolungare il suo contratto, in scadenza nel giugno 2023. Il robusto aumento di stipendio messo sul tavolo dell’attaccante “lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club, ma nonostante i nostri sforzi la proposta di rinnovo non è stata accettata“, recita il comunicato diffuso martedì.

Esplode la rabbia dei tifosi contro Vlahovic

Il presidente del club, Commisso, si è sentito tradito dal giocatore, arrivando a pubblicare quel comunicato. Delusione, rabbia, sono i primi sentimenti che hanno accompagnato quella nota e che ha fatto esplodere anche i supporter. I tifosi fiorentini si sono scatenati sui social, chiedendo alla società di usare il pugno duro con Vlahovic. Addirittura mandandolo in tribuna fino al termine del suo contratto, o comunque fino a quando vestirà la maglia gigliata, ipotizzando una possibile cessione già a gennaio. La punizione del serbo consentirebbe di dare una possibilità di mostrare il suo valore al russo Aleksandr Kokorin, finora oggetto misterioso in quel di Firenze ed unica alternativa in rosa alla voce centravanti. È questo il parere anche dell’ex portiere viola Giovanni Galli: “Proviamolo in qualche partita visto che si diceva che gli serve tempo e continuità, il valore di Vlahovic non diminuisce neppure se non gioca“.