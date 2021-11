Calciomercato Juventus, Vlahovic pista sempre calda

La situazione Dusan Vlahovic continua a tenere banco in Italia e non solo. Sono molti i club che puntano il talento della nazionale serba e della Fiorentina, specialmente dopo la decisione di non rinnovare il contratto e l’annuncio di Commisso di venderlo già nel mercato di riparazione. Decisione che non ha fatto certamente felici i supporters della Viola che vedevano nel bomber il loro salvatore. Ecco quindi che si aprono nuovi scenari per Dusan, con la Juventus sempre forte su di lui. Anche questo aspetto ha scatenato il mal contento tra i tifosi fiorentini, data la rivalità sentita con i bianconeri.

Per Vlahovic servono 60/70 milioni

Purtroppo però le storie d’amore non esistono più ed ecco quindi che l’attaccante serbo sembra pronto a spiccare il volo. Su di lui c’è la Juventus e i contatti sembrano ormai avviati. Il club di Agnelli non molla la presa, il presidente vuole accontentare Allegri regalandogli il bomber che manca ai bianconeri. Nelle ultime settimane i contatti sotterranei sono stati molteplici: dopo gli approcci con la società, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore.

Vlahovic chiede un ingaggio da 6 milioni netti a stagione, restando nei parametri della formazione bianconera. Di sicuro Rocco Commisso e i suoi collaboratori vogliono evitare che il bomber segua le orme di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

La Juventus vuole anticipare i tempi per evitare che la concorrenza aumenti e si crei una grande asta europea, in particolar modo si tiene sott’occhio il Tottenham e il City di Guardiola. Se però a Torino riescono ad anticipare i tempi possono prendere in contropiede i rivali impegnati in un pericoloso duello. Ovviamente tutto ciò fa comodo alla Fiorentina che spera di approfittarne e tenere alto il prezzo: vale a dire tra i 60 e 70 milioni di euro. Una cifra incredibile per il serbo che ha stregato l’Europa.