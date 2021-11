Fiorentina, il Tottenham su Vlahovic: gli Spurs in pole per il centravanti viola

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, è sicuramente uno dei nomi più caldi in ottica di calciomercato. In vista della sessione invernale infatti, il centravanti avrebbe già scatenato l’interesse di diversi importanti club, di Serie A e non solo. Secondo quanto riferito dai quotidiani sportivi inglesi, nelle ultime ore starebbe avanzando l’ipotesi di un possibile interessamento del Tottenham per il giocatore.

L’attaccante – si legge su SportMediaset – sarebbe appunto il primo obiettivo del neo tecnico Antonio Conte. In caso di cessione di Harry Kane al Manchester City, gli Spurs sarebbero pronti a portare in Premier League il giocatore viola. Tra le pretendenti però, che avrebbe già da diverse settimane manifestato interesse per Vlahovic, ci sarebbe anche la Juventus.

Fiorentina, Vlahovic al Tottenham già a gennaio: gli Spurs anticipano la Juventus

La sessione invernale di calciomercato si avvicina, e nonostante al momento non circolino ancora cifre di eventuali offerte, a gennaio il Tottenham potrebbe farsi seriamente avanti per Dusan Vlahovic. Una mossa che rischierà di mettere da parte l’interesse della Juventus per l’attaccante. Secondo la fonte prima citata, il giocatore serbo vorrebbe terminare la stagione a Firenze, ma ciò che traspare è che tra qualche mese potrebbe ritrovarsi di fronte ad una scelta.

Gli Spurs potrebbero infatti anticipare i tempi, offrendo una notevole cifra al presidente viola Commisso, in modo da poter portare il centravanti in Premier League a gennaio. Al contrario della Juventus, la cui situazione economica necessita di qualche mese in più a disposizione, prima di poter effettuare grandi mosse di mercato. Il futuro calcistico di Vlahovic sembra esser già scritto, ma tutto dipenderà dall’offerta che presenterà il Manchester City per Harry Kane.