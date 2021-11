Calciomercato Juve: si continua a lavorare per portare a Torino un top player

Il calciomercato della Juventus è sempre attivo. Pavel Nedved sta lavorando a fari spenti per portare a Torino uno dei big della Nazionale italiana più chicchierati del momento: Gigio Donnarumma. La convivenza forzata con Navas, sta portando il n 1 azzurro a partire molte volte dalla panchina. Allo stadio “Parco dei Principi” non è riuscito ancora a mostrare le qualità che lo avevano reso uno dei pilastri rossoneri, e quindi iniziano a circolare rumors che lo vorrebbero nuovamente in Italia, nei mesi a venire.

Gigio Donnarumma Juventus: la dirigenza della Vecchia Signora al lavoro da tempo

Le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni hanno dell’incredibile: questa estate, la Juventus non avrebbe affondato il colpo decisivo, a causa della decisione di far rimanere Szczesny in bianconero. Il fatto che non sia ancora scattata la scintilla tra Donnarumma e il Psg, non fa altro che dare nuova linfa a questi pettegolezzi calcistici. L’agente del portiere, il potente Mino Raiola, non si è sbottonato su questo fantasmagorico scenario che sembra possa realizzarsi nei prossimi mesi. Ai microfoni dei giornalisti si è limitato a parlare in generale della convivenza di Gigio con Navas: “Non so se l’alternanza con Navas sia un problema, ma sono sicuro che questa situazione finirà in modo positivo per Donnarumma. Con il tempo e la pazienza si risolverà tutto. ​Non è una fase particolare per lui, è solo una fase nuova”. Nonostante ciò Pavel Nedved, sembra abbia dichiarato a chi gli sta a fianco, che i contatti con il portiere sono ancora in atto. I mesi a venire daranno una migliore chiarezza a questo intrigo internazionale.