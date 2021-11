“Sul mercato ci saranno molti svincolati”

Mezza Europa su Ginter e Zakaria del Gladbach. I due calciatori andranno in scadenza a giugno 2022 e su di loro ci sono gli occhi delle big europee: Bayern, Juve, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma e molte altre. Le dichiarazioni di Max Eberl, direttore sportivo del Borussia MG lasciano i tifosi della squadra tedesca con molte preoccupazioni “Non escludo nulla“.

Il ds tedesco ha poi continuato così: “La nostra intenzione è quella di prolungare i rapporti con questi due giocatori (Ginter e Zakaria). Non è successo nulla nell’estate del 2021 per nessuno dei due giocatori per una serie di motivi. L’intero mondo del calciomercato è cambiato. Prima del Coronavirus, la domanda su Zakaria non sarebbe stata se potesse partire, ma dove sarebbe andato. Ma i club non hanno più tutte queste risorse quindi questa è una situazione in cui abbiamo grandi giocatori, da cinque anni con noi, che alla fine ci lasceranno gratis. In questo caso dobbiamo agire diversamente. Dal mio punto di vista sul mercato ci saranno più svincolati. Tali impatti sono molto più eclatanti per noi che per altri club. Il fatto che ora gli spettatori possano entrare di nuovo nel nostro stadio ci consente di offrire un contatto a Ginter.”

L’Inter avrebbe iniziato nelle ultime ore varie trattative e anche l’approccio con la società tedesca, dopo che in estate aveva quasi chiuso per Thuram prima dell’infortunio del calciatore.