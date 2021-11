L’Inter fa concorrenza al Bayern Monaco per un ex campione del mondo

L’infortunio di De Vrij con la nazionale preoccupa molto l’Inter. Le parole di Louis Van Gaal, tecnico degli Orange, non fanno altro che tenere portare altri pensieri a Milano “De Vrij non giocherà martedì contro la Norvegia“. L’infortunio dell’olandese, dopo quello di Bastoni, potrebbe lasciare il reparto difensivo neroazzurro col solo Skriniar e i due posti da titolari vacanti. Non è un caso che Marotta sia alla ricerca di uomini per rinforzare il reparto difensivo la prossima stagione – in caso di occasioni anche a gennaio – e stia guardando sia in Serie A che all’estero. Oltre ai nomi già noti, Marotta vorrebbe portare all’Inter Rüdiger.

L’anno prossimo i neroazzurri perderanno probabilmente Kolarov e pare difficile il rinnovo anche per D’Ambrosio e Ranocchia ed ecco che il nome del tedesco (fresco vincitore della Champions col Chelsea) sarebbe l’ideale. Il suo contratto scade a giugno e non sembra voler rinnovare, ad oggi. Su di lui già si è fiondato il Bayern Monaco e anche la Juve. Il mercato degli svincolati è un focus per Marotta che vorrebbe portare all’Inter Rüdiger ma non solo. A fargli compagnia potrebbe esserci Zakaria, del Borussia MG. In alternativa a Rüdiger ci sarebbe un altro tedesco, anche lui del Borussia MG: Ginter. Ginter, classe 94′ e col contratto in scadenza a giugno 2022, è una di quelle occasioni che Beppe Marotta potrebbe cogliere al volo.