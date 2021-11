Inter, Raspadori in pole: sarà l’attaccante il prossimo acquisto nerazzurro?

Sembrava essere in cima alla lista dei possibili acquisti dell’Inter, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Si tratta dell’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Secondo quanto riferito da SportMediaset infatti, sembrerebbe che nelle ultime ore si sia nuovamente riaccesa la fiamma tra il club nerazzurro ed il giocatore.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, avrebbe chiesto nuovamente informazioni sull’attaccante, per riuscire a trovare il giusto accordo con il Sassuolo, e portare il classe 2000 in nerazzurro nella prossima sessione invernale di calciomercato. Raspadori, attualmente impegnato con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, è reduce da un inizio di stagione poco brillante.Il giocatore potrebbe dunque essere alla ricerca di nuovi spazi e stimoli, per riuscire a mostrare al meglio le sue qualità sul terreno di gioco. Che sia proprio l’ambiente nerazzurro a fare al caso suo?

Inter-Raspadori, possibile avvio della trattativa a gennaio

La trattativa per portare Raspadori all’Inter, potrebbe iniziare a sbloccarsi già a gennaio, sulla base di un prestito con l’inserimento di una contropartita. Secondo la fonte prima citata, potrebbero infatti rientrare nell’affare giocatori come Agoume, Mulattieri, Satriano o Pirola. L’attaccante, valutato dal Sassuolo per 40 milioni di euro, piace molto in casa Inter, e in particolar modo al tecnico Simone Inzaghi. Nel caso in cui il classe 2000 dovesse arrivare in nerazzurro nella sessione di calciomercato di gennaio, tra i possibili candidati a lasciare il club ci sarebbe Alexis Sanchez.