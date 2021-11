Inter-Sarr, arriva dal Chelsea il rinforzo per la difesa nerazzurra

In vista della sessione invernale di calciomercato l’Inter starebbe cercando un possibile rinforzo per la difesa. Secondo SportMediaset infatti, i nerazzurri avrebbero puntato i riflettori sul difensore centrale del Chelsea Malang Sarr. Attualmente il giocatore, sembra non rientrare tra le scelte dell’undici schierato in campo da Tuchel, ed il suo trasferimento in nerazzurro potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa per la difesa di Inzaghi, riuscendo così a ritagliarsi più spazio sul terreno di gioco. Si tratterebbe di un vero blitz – così si legge nella fonte prima citata – dato che il difensore si troverebbe già a Milano.

Inter-Sarr, cifre ancora da fissare: prestito con diritto di riscatto per il difensore

Il trasferimento di Sarr all’Inter, nella sessione di calciomercato di gennaio, dovrebbe avvenire sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra starebbe dunque lavorando per concludere al più presto l’operazione, ma non sarebbero state ancora fissate le cifre, che si aggirerebbero comunque intorno ai 15 milioni di euro. A suggerire al difensore di optare per il trasferimento all’Inter, sarebbe stato proprio l’attaccante dei Blues Lukaku, data anche l’amicizia creatasi tra i due. L’arrivo del classe ’99 nella scuderia di Inzaghi, potrebbe dunque permettere al tecnico di avere una carta in più in fase difensiva.