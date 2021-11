L’Inter piomba sull’ex Napoli!

La società neroazzurra arriva alla sosta nazionali dopo un buon momento di forma. Le vittorie contro lo Sheriff Tiraspol (andata e ritorno) hanno rimesso in corsa l’Inter per la qualificazione nel girone di Champions e il pareggio col Milan per 1-1 lascia bene sperare. Pareggio che arriva dopo le due vittorie contro Empoli e Udinese. Ma in casa neroazzurra si pensa già alla prossima stagione. Dopo aver messo gli occhi su Umtiti del Barcellona, Marotta sta cercando altre occasioni e, eventualmente, anche per gennaio. Una di queste potrebbe arrivare dal Torino: l’Inter su Izzo.

Il calciatore ex Napoli, Genoa e Avellino fra le varie, è in uscita dalla squadra granata. Quest’anno sta vedendo poco il campo e vorrebbe cambiare aria. Per lui si parla di tutte le big della serie A: Roma, Milan, Juve, Atalanta e Inter. Le parole di Juric, allenatore del Torino, lasciano intravedere un’ipotesi di cessione dopo quattro stagioni al Toro “Penso che stia lavorando bene, le mie preferenze in questo momento sono altre, è un fatto tecnico, non è mai una cosa definitiva, anche in altri ruoli. È sempre un fatto tattico e di scelta tecnica, chi vedo meglio gioca, non è mai una cosa definitiva”. Il suo valore si aggira sui 10 milioni ma partirebbe anche per una cifra inferiore. L’Inter su Izzo, nel frattempo, inizia ad aprire vari scenari. Uno di questi potrebbe coinvolgere proprio l’ex Torino D’Ambrosio, che farebbe il percorso inverso.