L’Inter cerca rinforzi in casa Barcellona

Il pareggio nel derby ha portato un punto che sostanzialmente non ha smosso le acque. I neroazzurri restano a -7 dal Napoli (che ha pareggiato 1-1 al Maradona contro il Verona) e dal Milan stesso. Anche contro il Milan i neroazzurri hanno subito una rete e la fase difensiva inizia a preoccupare Simone Inzaghi. Le vittorie senza subire reti contro Sheriff (in casa), Empoli e Udinese lasciavano ben sperare ma poi sia i moldavi dello Sheriff (a Tiraspol) che il Milan hanno trafitto la difesa neroazzurra. Ed ecco che il rinforzo potrebbe arrivare da Barcellona: l’Inter su Umtiti.

Il calciatore francese classe 93′ è in uscita dal Barcellona. Con il contratto in scadenza nel 2023, andrebbe via a prezzo di saldo ed è proprio il tipo di affari che l’Inter cerca. Al Barcellona dal 2016, Umtiti ha perso la titolarità da 2 stagioni circa ed è in cerca di una nuova avventura. Il francese nel 2018 era considerato uno dei migliori difensori in circolazione e su Transfermarkt la sua valutazione era di 70 milioni di euro: oggi, invece, è di 5 milioni. I catalani lo farebbero partire senza problemi già a gennaio e i neroazzurri potrebbero approfittarne. Il reparto difensivo l’anno prossimo cambierà coi vari Ranocchia, Kolarov e D’Ambrosio in scadenza di contratto (e probabilmente non verranno rinnovati) e il nome del francese potrebbe essere ideale. L’Inter su Umtiti non è utopia.