Finisce Milan-Inter 1-1 cronaca della partita

Un derby divertente che però non muove la classifica, il Milan sempre prima posizione assieme al Napoli, l’Inter mantiene il terzo posto.

Primo tempo:

Ecco le azioni salienti della partita:

3′ Cross di Barella, Tomori allontana di testa

5′ Tiro ci Chalanoglu, pallone smorzato fuori

7′ RIGORE INTER – grave errore di Kessié che si fa anticipare in area di rigore ostacolando Calhanoglu

9′ VAR rigore confermato

11′ GOAL di Calhanoglu, spiazzato Tatarusanu, Milan–Inter 1-0

13′ Parata Handanovic su Leao

15′ Tiro di Leao respinto da Handanovic in due tempi

18′ Punizione per il Milan, la butta in area Tonali, De Vrij la tocca con la nuca ed è autogol, Milan Inter 1-1.

23′ Calcio di rigore per l’Inter

25′ Lautaro Martinez batte il rigore, bloccato sulla testarda Tatarusanu

31′ Tiro alto di Tonali

35′ Pressione del Milan senza impensierire

37′ Tiro di Leao, Handanovic respinge senza problemi

43′ Sulla destra grande percussione di Bastoni, dalla linea di fondo mette al centro per Barella che da posizione favorevole calcia centrale, respinge sulla linea Ballo-Touré

45′ Finisce il primo tempo tra Milan-Inter 1-1

Secondo tempo:

46′ Esce Ballo-Touré entra Kalulu

49′ Ci prova Dzeko di testa su cross di Calhanoglu, palla alta sopra la traversa

55′ Lautaro ci prova calcia di destro, conclusione deviata che finisce sopra la traversa

56′ l’Inter è pericolosa anche con Peresic che scodella la palla al centro, Calhanoglu impatta bene ma la palla è fuori

58′ Escono Diaz e Leao, entrano Rebic e Saelemaekers

68′ Problemino per Barella che esce, dentro Vidal

69′ Grande occasione per Ibrahimovic, tiro fuori alla destra di Handanovic

70′ Esce Tonali dentro Bennacer

71′ Dzeko la mette per Vidal in posizione vantaggiosissima calcia contro Kalulu

75′ Escono Darmian Dzeko entrano Dumfries e Correa

81′ Punizione di Ibrahimovic, Handanovic risponde con prontezza tuffandosi sulla destra

83′ Fuori Krunic dentro Bakayoko, fuori Bastoni e Lautaro per Dimarco e Sanchez

88′ Palo di Saelemaekers con partiere immobile

93′ Finisce il Match 1-1