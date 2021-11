Il Napoli ha perso uno dei suoi migliori giocatori, Victor Osimhen. Il nigeriano resterà ai box per diversi mesi e l’attacco partenopeo non può restare “scoperto” per così tanto tempo. Per questo Spalletti chiede aiuto in attacco, ecco chi potrebbe arrivare nella cittadina campana.

Spalletti chiede aiuto in attacco

L’allenatore non può gestire alla meglio un attacco senza un giocatore essenziale come Osimhen per molto tempo, c’è bisogno di forze nuove. Il Napoli per mantenere il primato in Serie A e continuare a sperare per l’Europa League e affrontare anche le sfide della Coppa Italia nei prossimi mesi ha bisogno di sostituire Victor. Per per mercato di gennaio si inizia già a spingere per Beto dell’Udinese. Il bianconero continua a sorprendere quest’anno: 4 gol in 11 gare. Classe 1998, 1,95 metri, Beto potrebbe arrivare a gennaio. Non bastano Petagna e Mertens in attesa che Osimhen recuperi dall’infortunio. Beto è la punta ideale per la formazione di Luciano Spalletti.

Non solo Beto, il tecnico dei partenopei, per gennaio, privilegia l’inserimento di un esterno mancino. A dare la notizia è Gazzetta dello Sport, il prescelto è Reinildo Mandava (27 anni). Nuovissimo campione della scorsa edizione di Ligue 1 con il Lille , il difensore è anche nell’orbita anche di altre società come l’Atletico Madrid che a gennaio ha intenzione di portare rinforzi a Simeone.