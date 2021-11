PSG: il campione va via a zero e si accasa al Barcellona?

Il PSG quest’estate ha messo a segno molti colpi a parametro zero. L’unico esborso – di 70 milioni – è stato fatto per Hakimi, laterale marocchino ex Inter. E si sa, chi di parametro zero colpisce, di parametro zero perisce. Dopo aver acquistato Gerogino Wijnaldum dal Liverpool, Lionel Messi dal Barcellona, Sergio Ramos dal Real Madrid e Gigio Donnarumma dal Milan, ora potrebbe perdere Xavi Simons. Il giovane olandese classe 2003, assistito da Mino Raiola, è a Parigi da luglio 2019 e guadagna una cifra superiore al milione di euro all’anno. Arrivato al PSG a parametro zero dal Barcellona ora nel suo futuro – a parametro zero – potrebbe esserci.. Il Barcellona.

Xavi Simons è nato a Amsterdam ed è figlio di Regillio Simons, ex calciatore. E il nome “Xavi” gli è stato dato dal padre per ‘onorare’ l’ex calciatore – e oggi allenatore – del Barcellona Xavi Hernandez. E proprio questo potrebbe essere uno dei fattori per portare il giovane Simons nuovamente in Catalogna. Sotto consiglio di Raiola, Simons ad oggi non sembra interessato a voler rinnovare il contratto e valutare tutte le offerte. Il Barcellona lo accoglierebbe volentieri – così come riaccoglierebbe Sanchez – e i soli 12 minuti in campo col PSG non aiutano di certo a migliorare le cose. Nel frattempo Mino Raiola pensa alla nuova strategia da mettere in atto.