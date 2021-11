Ritorno al Barcellona per Sanchez?

Secondo il quotidiano cileno La Tercera, Sanchez dirà presto addio all’Inter. Su di lui ci sarebbero almeno 3 società europee. La prima è il Marsiglia di Sampaoli. Sampaoli lo ha già allenato con la nazionale cilena (con cui ha vinto la Copa America nel 2015) e lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma il calciatore ci sta riflettendo, su di lui, un po’ a sorpresa, sono piombate anche Barcellona e Atletico Madrid. Il Barcellona su Sanchez è la voce più insistente in Cile. Secondo la fonte cilena, l’entourage del cileno sarebbe anche stato già contattato per sondare la disponibilità del calciatore.

Da una parte l’interesse del Barca: “Xavi conosce Alexis e sa che potrebbe inserirsi perfettamente in questo progetto. Inoltre, alcuni dirigenti del Barcellona hanno già contattato l’entourage del calciatore per valutare il suo possibile acquisto“. Secondo il giornale cileno: “Diego Simeone lo ha sempre seguito e lo ha preso di mira come una valida alternativa per il mercato di gennaio. E’ un calciatore che gli darebbe tante opzioni in avanti, come quando lo allenò al River Plate”. Atletico e Barcellona su Sanchez sono, ad oggi, solo voci, ma la situazione va tenuta sott’occhio.



In caso di cessione del cileno, i neroazzurri si fionderebbero su Insigne del Napoli, in rottura con De Laurentiis dopo l’ultima offerta.