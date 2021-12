Non si trova l’accordo con il capitano del Napoli. La Roma all’orizzonte?

Lorenzo Insigne, giocatore e capitano del Napoli, classe 1991, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. Sulle orme del calciatore sembra essersi inserita prepotentemente la Roma. Insigne se non dovesse rinnovare sarebbe libero di potersi trovare una nuova collocazione. Il capitano, in pianta stabile nel Napoli dal 2012 ha collezionato 319 presenze e 89 reti totali in maglia azzurra. Sulla carta il giocatore e la società si dicono intenzionati a trovare una soluzione contrattuale, che però a pochi mesi dalla scadenza ancora non arriva. Forte l’interessamento dei giallorossi verso il giocatore campione d’Europa con la maglia azzurra nell’estate scorsa. Aggiornamento di mercato che sembra essere rimandato alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Napoli: non solo la Roma su Insigne. Ecco gli altri club interessati.

Le qualità del giocatore partenopeo non interessano però solo alla Roma. Anche altri club, italiani ed europei sulle sue tracce. In Italia, oltre ai giallorossi, anche la Lazio e l’Inter sono interessate. Mentre dall’estero, il Totthenam e il Bayern Monaco si stanno muovendo concretamente. Se davvero Insigne non rinnoverà con in Napoli, sarà libero di poter scegliere tra un ampio ventaglio di squadre che sono pronte al suo ingaggio. Ma la domanda fondamentale, quella su cui verte tutto il tema è: riusciranno il giocatore e la società napoletana a trovare un accordo? Stiamo sempre parlando del capitano del Napoli.