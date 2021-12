Calciomercato Fiorentina: iniziate le visite mediche di Ikonè

Calciomercato Fiorentina, Ikonè è il nuovo rinforzo. La Viola anticipa le altre società di serie A mettendo a segno il primo colpo. Infatti, come riportato da numerosi giornali, sono iniziate le visite mediche di Jonathan Ikonè. Un’operazione importante che costerà al club di Rocco Commisso oltre 14 milioni di euro. Il tecnico Vincenzo Italiano trova così esauditi i suoi desideri, di avere maggiori opzioni per il reparto avanzato.

Calciomercato Fiorentina Ikonè è sbarcato a Firenze

Il calciatore, qualche ora fa, ha iniziato le visite mediche che lo porteranno ad essere ufficialmente un giocatore del club toscano. L’esterno offensivo, classe 1998, è stato acquistato dai Campioni di Francia del Lille, con cui ha vinto anche la Supercoppa di Francia. Si tratta di un’importante risorsa per il mister dei Gigliati: nei tre anni in cui ha militato nei francesi, ha messo a segno 16 gol, fornendo ai suoi compagni 27 assist decisivi e collezionando 150 presenze. Non deve essere tralasciato il fatto che, nonostante la giovane età, l’esterno offensivo ha già esordito con la Nazionale maggiore, campione del mondo, con 4 presenze all’attivo.

Si cerca anche un terzino

Il ds Pradè ha nel mirino anche un secondo obiettivo di mercato. Infatti il dirigente ha intenzione di regalare a mister Italiano, anche un terzino destro in modo da completare il reparto arretrato. In queste ultime ore, voci provenienti dalla Francia, dicono che la Fiorentina sta seguendo il difensore del Paris Fc Mody Boune.