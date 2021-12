Calciomercato Juventus, arriva il grande colpo: Cavani

La Juventus piano piano sta risalendo la classifica dopo un avvio di stagione molto deludente. La formazione guidata da Allegri ha commesso innumerevoli errori nel corso della stagione, specialmente sotto porta. Tra i maggiori imputati c’è Alvaro Morata, attaccante spagnolo, titolare della formazione, certamente non un cecchino. Sullo spagnolo non si può dire nulla, in ogni partita ci mette l’anima e la grinta, ma non è quel bomber di cui la Juventus ha bisogno. Non a caso nella sua carriera solamente due volte ha toccato i 20 gol stagionali: con il Real Madrid nel 2017 e con la Vecchia Signora allenata da Andrea Pirlo. Ecco quindi che si fanno nuovi nomi, come quello di Vlahovic e di Edinson Cavani.

Cavani può arrivare a Gennaio

Da come si è potuto capire dalle ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera punta molto su Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che in questa stagione è già a quota 15 reti, di cui 13 in Serie A. Numeri incredibili di un attaccante che ha stregato l’Europa: lo desidera mezza Premier League e anche il Borussia Dortmund. Attualmente percepisce 800 mila euro e il giocatore gradirebbe la destinazione Torino. Commisso lo valuta 70 milioni di euro, ma non vorrebbe cederlo ad una squadra storicamente rivale, anche per non scatenare l’ira dei tifosi.

La Juve lavora per portarlo a Torino già a Gennaio, ma in alternativa si punta tutto si Edinson Cavani. L’attaccante 34enne è ai margini con lo United di CR7, per questo motivo torna di moda l’idea di portarlo in Italia. Per lui parlano i 424 gol segnati in carriera tra club e Nazionale. Come riportano i colleghi spagnoli di “Todofichajes.com”, il bomber sudamericano, poco utilizzato dagli inglesi in questa stagione, piacerebbe anche al Barcellona, che, in caso di “sorpasso” da parte dei bianconeri, potrebbe virare su Alvaro Morata, centravanti spagnolo classe 1992 che potrebbe lasciare Torino addirittura nella sessione invernale di calciomercato.

Juventus: Icardi sullo sfondo

Dopo Vlahovic e Cavani, il terzo nome resta quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter ha 28 anni, un contratto fino al 2024 con il Psg da 10 milioni a stagione, ma non sta vivendo un momento particolarmente felice.