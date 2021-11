Cristiano Ronaldo, lite con Cuadrado, il portoghese in lacrime

Nonostante sia uscita da qualche ora, online sta spopolando All or Nothing la docu-serie Amazon sulla stagione 2020/21 della Juventus. All’interno viene raccontato ogni singolo momento della stagione bianconera, entrando negli spogliatoi e mostrando i lati della gestione Pirlo. Certamente da molti tifosi juventini la scelta di prendere Pirlo in panchina verrà ricordata da molti tifosi, con l’ex regista bianconero che ha pagato l’inesperienza, essendo alla suo primo incarico su una panchina. In particolar modo quello che ha fatto parlare di questa serie è la lite scaturita tra Cristiano Ronaldo e Cuadrado nell’intervallo del ritorno di Champions contro il Porto. Le immagini girate mostrano il clime difficile di quella partita, ma che si è protratto per tutta la stagione.

Al termine della gara CR7 rientrerò anche in lacrime negli spogliatoi dopo l’eliminazione. Un momento duro, come le parole usate da Agnelli all’inizio della stagione dopo lo scudetto conquistato con Sarri in panchina: “Lo dico col cuore, un anno di m…“.

Quella sarà, inoltre, l’ultima partita di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera in Champions League. Da lì a pochi mesi sarà un nuovo tesserato del Manchester United.

Cristiano Ronaldo: “Abbiamo giocato una m****”

Quanto invece alla lite CR7-Cuadrado, le immagini del documentario testimoniano la grandissima tensione nello spogliatoio. Tutto succede nell’intervallo di Juve-Porto. I bianconeri devono ribaltare il 2-1 dell’andata, ma a fine primo tempo perdono 1-0 e Ronaldo è su tutte le furie. “Dobbiamo impegnarci di più – urla il portoghese entrando negli spogliatoi – Che m…a! Non abbiamo giocato per niente! Niente!“. Gli si avvicina Cuadrado che cerca di calmarlo, ma CR7 insiste: “Abbiamo giocato una m…a, sempre!“. Così il colombiano gli risponde per le rime: “Tu devi essere un esempio per tutti“. “Anche io – risponde Cristiano – Anche io sono incluso. Dobbiamo dirci la verità, abbiamo giocato una m…a. Questa è una partita di Champions, dobbiamo avere personalità“. Discussione interrotta solo dall’intervento di Pirlo per riportare la calma. Calma che a fine partita, dopo l’uscita di scena dalla Champions, Cristiano Ronaldo perde completamente. Nelle immagini si vede infatti il portoghese rientrare in lacrime negli spogliatoi, dove si lascia andare in un pianto inconsolabile.