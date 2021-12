Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: “Xavi ha chiamato Morata”

Dalla Spagna arriva la bomba di mercato di fine anno. Xavi ha chiesto al Barcellona un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Insomma dopo l’arrivo di Ferran Torres (con clausola a 1 miliardo di euro), la società catalana vuole continuare a rinforzarsi. Ora l’ex regista ha bisogno anche di una prima punta e ha indicato un nome noto alla platea spagnola: Alvaro Morata. L’ex di Real e Chelsea è alla Juventus in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, il suo futuro non è ancora definito e il tecnico dei catalani fa pressioni sul club perché porti il calciatore in blaugrana già a gennaio.

Morata al Barcellona: “Situazione difficile e delicata”

C’è molta voglia di capire come si svilupperà l’operazione e se sarà fattibile. Certamente la squadra spagnola vuolerinforzarsi e Morata può essere quello che cercano, Juventus permettendo. Sappiamo che il giocatore è molto legato alla maglia bianconera, per questo motivo sembra abbastanza complicato un suo addio. Questo specialmente in virtù del fatto che la Juve deve essere sicura di avere un nuovo attaccante tra le mani. Il quotidiano sportivo As definisce l’operazione “già iniziata“, Marca ne parla come “delicata e difficile” in quanto vede coinvolte le tre squadre. L’Atletico Madrid, che ha preso Griezmann dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto, e la Juve che ha rilevato Morata con la stessa formula.

Per sostituire Morata o comunque per rinforzare il reparto offensivo la Juventus ha diversi nomi: Mauro Icardi, che al Paris Saint-Germain sembra aver esaurito il suo tempo nonostante il contratto fino al 2024, oppure Milik che l’Olimpyque Marsiglia ingaggiò dal Napoli con l’obbligo di riscatto condizionato e finì in Francia proprio per l’ostruzionismo della società partenopea che si mise di traverso rispetto ai contatti tra la punta polacca e la ‘vecchia signora’. Attenti ai nomi di Cavani, ma anche di Aubameyang.