Calciomercato Juventus, il rinforzo giusto arriva dalla Premier League

Una stagione non giocata ad altissimo livello, con alti e bassi che hanno fatto storcere il naso, e non poco, ai tifosi. Questa è la prima parte di campionato della Juventus. Dopo la gestione difficile di Sarri e Pirlo, anche Allegri sta trovando non pochi problemi sul piano del gioco e risultato. Certo, rispetto ad inizio stagione qualcosa sta cambiando, ma la strada è ancora lunga, per questo servono i giusti rinforzi per poter puntare al massimo. Sono tanti i nomi che si fanno per l’attacco: si parte da Cavani, si passa per Icardi, fino ad arrivare ad Aubameyang, ma andiamo con ordine.

Juventus in cerca di un attaccante, ma poco convinta su Aubameyang

La Juventus deve assolutamente intervenire sul mercato per restare al passo delle inseguitrici. Due i reparti da rinforzare: centrocampo e attacco. In particolar modo per quest’ultimo ci sono tanti nomi. I più forti fino a poco tempo fa erano quelli di Cavani e Icardi, ma nelle ultime ore sono saltati in alto i nomi di Martial del Manchester United e Aubameyang dell’Arsenal. Per il primo la società bianconera ha già sondato il terreno, mentre per l’ex rossonero c’erano stati già contatti in estate dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Ora come ora alla Juve serve un attaccante che possa traghettarla fino a giugno, per questo un bomber last minute sarebbe gradito da Allegri, per poi in estate buttarsi sul futuro.

Su Aubameyang, però, ci sono dei dubbi. Secondo il Mirror, la Juventus rimane “poco convinta”. Dopo essere stato privato del ruolo di capitano e congelato dal manager Mikel Arteta, Aubameyang sembra essere sulla sua strada fuori dall’Emirates con i Gunners, secondo quanto riferito, desiderosi di scaricare l’attaccante gabonese nel nuovo anno. Nonostante l’interesse della Juventus, sembra che un potenziale accordo potrebbe essere annullato a causa del costo dell’operazione.